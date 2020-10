24 neue Corona-Infektionsfälle hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwoch verzeichnet. So viele Neufälle waren zuletzt an einem Tag noch nicht aufgetreten. 15 Infektionen mit dem Coronavirus gehen dabei auf das Konto von Personen aus der Stadt. Jeweils eine Person ist in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und in der Verbandsgemeinde Weilerbach sowie bei den Streitkräften an dem Virus erkrankt. Fünf Menschen wurden in der Verbandsgemeinde Landstuhl infiziert. Im gleichen Atemzug wurden am Mittwoch 24 Personen aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind damit 108 Personen in Stadt und Landkreis an dem Coronavirus erkrankt. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden am Mittwoch 77 Proben genommen.