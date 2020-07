Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet ist einer Betrügerin auf den Leim gegangen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Jetzt wird er von ihr erpresst. Wie der 24-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte er die Frau im April über ein soziales Netzwerk „kennengelernt“ und angefangen mit ihr zu chatten. Über die Wochen hinweg wurde eine Vertrauensbasis aufgebaut. In diesem Monat forderte die Frau den 24-Jährigen auf, Nacktbilder und -videos von sich zu fertigen und ihr zu schicken – was der junge Mann in der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung auch tat.

Allerdings wurde er bitter enttäuscht: Nachdem er die Bilder und Videos übermittelt hatte, versuchte die Frau, ihn zu erpressen. Sie forderte mehrere hundert Euro – andernfalls würde sie das Bild- und Videomaterial über das Internet verbreiten. Der 24-Jährige entschloss sich dazu, nicht auf die Forderung einzugehen – stattdessen schaltete er die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen.