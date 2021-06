Ein total überladenes Sprinter-Gespann ist der Polizei am späten Freitagnachmittag auf der A6 in Richtung Saarbrücken aufgefallen. Auf dem Anhänger transportierte der Sprinter drei SUVs und überschritt damit das zulässige Gesamtgewicht eines solchen Gespanns um 2,3 Tonnen, so die Polizei. Wegen einer Überladung von 32 Prozent untersagte diese dem Fahrer die Weiterfahrt. Gegen Fahrer und Halter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.