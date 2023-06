Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde der protestantischen Apostelkirche hat sich im vergangenen Jahr aus wirtschaftlichen Gründen von ihrem Gemeindehaus getrennt. Jetzt sollen leerstehende Räume in der Apostelkirche für das Gemeindeleben nutzbar gemacht werden. Für Pfarrerin Susanne Wildberger ist das eine gute Gelegenheit, weitere notwendige Umbaumaßnahmen in und an dem Kirchengebäude vorzunehmen.

Nach der Aufgabe des gegenüber der Apostelkirche gelegenen Gemeindehauses auf dem Kotten und der Verlagerung des Gemeindebüros ins Pfarrhaus in der Spitalstraße 23, steht