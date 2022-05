Sein aggressives Verhalten hat einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montag einige Stunden in einer Polizeizelle eingebracht. Der 23-Jährige soll laut Polizei zunächst vor einer Diskothek zwei Frauen provoziert haben. Sie riefen daraufhin die Polizei. Da kurze Zeit später noch eine Auseinandersetzung vor der Diskothek gemeldet wurde, rückten mehrere Streifen an. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Beamten warf der 23-Jährige eine Flasche auf einen der Streifenwagen. Diese ging zu Bruch, der Streifenwagen wurde nicht beschädigt. Die Beamten nahmen den 23-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.