Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen gewerbsmäßigen Betruges in drei Fällen – in einem Fall blieb es beim Versuch – verurteilte ein Kaiserslauterer Schöffengericht am Dienstag einen 23-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung. Der Mann soll unter anderem vorgetäuscht haben, ein Auto kaufen zu wollen, das er gar nicht bezahlen konnte.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, am 28. November vergangenen Jahres in Kaiserslautern