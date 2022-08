Ein 23-Jähriger aus dem Stadtgebiet hat in der Nacht auf Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einer Gaspistole hantierte.

Um kurz vor 2 Uhr meldete sich laut Polizei ein Zeuge, weil ein Mann in Höhe des Eingangs zum Warmfreibad mit einer Gaspistole auf ihn zielte und anschließend in die Luft schoss. Zudem seien vom Parkplatz des Bads Schreie zu hören gewesen. Mehrere Polizisten durchsuchten das Freibad. In einem Gebüsch fanden die Beamten ein Pärchen, das bestätigte, dass der 23-Jährige geschossen hatte. Anschließend habe er sich im Gebüsch bei den Sprungtürmen versteckt. Die Beamten konnten aber weder den Mann noch die Pistole finden.