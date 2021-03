Eine seltsame Begegnung hatten Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag in der Pariser Straße. Ihnen ist laut Polizeibericht ein Auto aufgefallen, dessen Insassen gerade wild gestikulierten. Der mit vier Menschen besetzte Wagen fuhr kurz vor 3.30 Uhr am Streifenwagen vorbei, es fand offenbar gerade eine heftige Diskussion statt.

Die Polizisten folgten dem VW Golf und stoppten ihn wenig später. Drei der vier Insassen händigten ohne zu zögern ihre Ausweispapiere aus, ein Mitfahrer auf der Rückbank gab jedoch an, keine Dokumente bei sich zu haben. Auf die Bitte der Beamten, zur Personalienfeststellung den Wagen zu verlassen, kam der junge Mann aus dem Fond geklettert – und ergriff sofort zu Fuß die Flucht die Straße entlang.

Ein Polizist nahm die Verfolgung auf und forderte den Flüchtenden mehrfach laut auf, stehen zu bleiben – der Mann rannte aber immer weiter. Beim Versuch, ihn festzuhalten, stürzte der Flüchtende. Auch am Boden liegend leistete er weiter Widerstand, bis er schließlich gefesselt werden konnte.

Danach beruhigte sich der Mann wieder, und die Beamten konnten seine Personalien überprüfen. Ein freiwilliger Alkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 1,74 Promille in der Atemluft. Anschließend konnte er zusammen mit seinen Kumpels von dannen ziehen. Warum der 23-Jährige vor der Kontrolle flüchten wollte, blieb unklar.