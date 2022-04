Kaiserslautern. Der Ostermontag endete für einen 23-Jährigen mit mehreren Strafanzeigen – unter anderem, weil er einen Polizisten gebissen und dabei verletzt hat.

Der junge Mann fiel der Polizei gegen 23 Uhr am Elf-Freunde-Kreisel auf, als er mit seinem Auto in entgegengesetzter Fahrtrichtung in den Kreisel fuhr und wenig später auch in der Eisenbahnstraße auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war. Die Beamten stoppten das Auto an der Kreuzung Allee- und Karl-Marx-Straße.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann getrunken hatte und sich zudem so verhielt, als hätte er Drogen genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zudem sollte der Mann auf die Dienststelle gebracht werden, um ihm dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen, berichtet die Polizei, beleidigte er die Beamten und setzte sich so stark zur Wehr, dass er nur mit Hilfe weiterer hinzugerufener Polizisten gefesselt und in den Streifenwagen verfrachtet werden konnte. Als ein Beamter den jungen Mann anschnallen wollte, biss er dem Polizisten so fest in den Oberarm, dass eine großflächig blutende Wunde entstand. Der 27 Jahre alte Beamte musste im Krankenhaus behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig. Ein weiterer Beamter wurde leicht verletzt.

Auf den 23-Jährigen kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Straßenverkehr zu.