Ein 23-jährige Amerikaner hat sich bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei kam er gegen 3 Uhr vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Mainzer Straße, auf Höhe der Auffahrt zur A63, auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Anschließend fuhr er eine Böschung hinunter, überschlug sich hierbei mehrfach und kam in dem Gefällstück zum Stehen. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht klar war, ob sich noch weitere Personen im Fahrzeug befanden, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der mit einer Wärmebildkamera die Umgebung absuchte. Wie sich nachträglich herausstellte, befand sich der 23-Jährige allein im Fahrzeug. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.