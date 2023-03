Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern muss sich seit Donnerstag ein 22-jähriger Schüler aus Kaiserslautern verantworten. Dem jungen Mann legt die Staatsanwaltschaft zur Last, im Zustand verminderter Schuldfähigkeit in fünf Fällen gewerbsmäßig Handel mit Betäubungsmitteln, davon in vier Fällen in nicht geringen Mengen, getrieben zu haben.

Vom 22. Juni bis 15. Juli 2021 befand sich der junge Mann in Untersuchungshaft und war unmittelbar danach vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.