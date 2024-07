Ein 22-Jähriger hat am Samstagnachmittag in der Fruchthallstraße dafür gesorgt, dass die Polizei ausrücken musste, wie diese mitteilt. Mitarbeiter eines dortigen Supermarkts hatten sich gemeldet und mitgeteilt, dass ein Mann randaliere und eine Schutzscheibe an der Kasse zerstört habe. Als ein Sicherheitsangestellter den Störenfried festhalten wollte, habe dieser mit einer Tasche zugeschlagen. Die eintreffende Streife konnte den Mann zunächst beruhigen. Um seine Identität festzustellen, musste der 22-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten, wie die Polizei mitteilt. Auf dem Weg zum Streifenwagen beleidigte der Randalierer das Personal und versuchte, in deren Richtung zu spucken. Nachdem die Personalien des Mannes feststanden und die Beamten ein Platzverweis für den Supermarkt ausgesprochen hatten, durfte er die Polizeiinspektion wieder verlassen. Auf den 22-Jährigen kommen nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Körperverletzung sowie der Beleidigung zu.