Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verurteilte am Freitag einen 22-jährigen Schüler wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen, darunter in vier Fällen mit nicht geringen Mengen, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Außerdem ordnete sie seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, und 5509 Euro sollen eingezogen werden – der mutmaßliche Erlös aus den Drogengeschäften.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte von Juli 2020 bis Januar 2021 in Kaiserslautern bei fünf Gelegenheiten mit Cannabismengen zwischen 70