Kennen Sie den Unterschied zwischen Kaiserslautern und Berlin? „Wo soll man da anfangen?“, wird manch einer fragen. Hier das Oberzentrum der Westpfalz, dort die Hauptstadt. Hier 100.000 Einwohner, dort 3,64 Millionen. Hier die Lauter, dort die Spree. Hier gute Stimmung rund um den Betze, dort das Abstiegsgespenst bei Hertha BSC. Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen. In diesem Fall geht es allerdings um die Wahlen, und auch da sind die Unterschiede deutlich: Während die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus vom September 2021 am vergangenen Sonntag wiederholt werden mussten, lief bei der Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern – Stand heute – alles reibungslos ab. Da können die Wähler hier doch froh sein, ihre Stimme in Kaiserslautern abgegeben zu haben. Bei den Wahlhelfern dürfte das indes etwas anders aussehen: Während die rund 500 Wahlhelfer in der Barbarossastadt mit 25 Euro Erfrischungsgeld vorliebnehmen mussten, gab’s in Berlin satte 240 Euro. Ganz schön happig!