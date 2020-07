21 neue Corona-Fälle hat es in Stadt und Landkreis Kaiserslautern gegeben. Wie das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwochabend mitteilte, wurden im Zeitraum vom 11. bis 15. Juli 16 Personen in der Stadt Kaiserslautern und fünf Personen aus dem Landkreis Kaiserslautern positiv auf das Coronavirus getestet. Neben einer Person, die von einer Reise zurückgekehrt ist, bestünden bei fast allen weiteren Personen aus der Stadt familiäre Zusammenhänge. Es seien auch Kinder involviert. In dem Zusammenhang seien auch Personen aus städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen getestet worden. Die Tests seien jedoch negativ verlaufen. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden im Zeitraum vom 11. bis 15. Juli im Rahmen der Kontaktpersonenermittlung 206 Proben genommen. Zurzeit sind 34 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv getestet.