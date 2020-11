Deutlich weniger neue Corona-Fälle als bisher hat das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Dienstagabend gemeldet. Es gab demnach 21 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern. Neun Fälle entfielen davon auf die Stadt Kaiserslautern, elf Fälle auf den Landkreis Kaiserslautern und ein Fall auf die Streitkräfte. 21 Personen konnten am Dienstag aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 699 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bisher 2010 Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Kaiserslautern.