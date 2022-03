Wegen Brandstiftung und schwerer Brandstiftung ist ein 21-Jähriger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Eine Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern ordnete am Montag außerdem seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte am 14. September vergangenen Jahres in Kaiserslautern zwei Brände gelegt hatte.

Zunächst habe er gegen 22 Uhr bei einem Lebensmittelgroßhandel im Flickerstal einen Lastwagen in Brand gesetzt, wobei das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge übergegriffen und einen Sachschaden von insgesamt 370.000 Euro verursacht habe. Danach habe er im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Donnersbergstraße an gleich vier Stellen Feuer gelegt, wodurch die Bewohner in akute Lebensgefahr geraten seien. Mehrere Personen hätten Rauchvergiftungen erlitten und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Zudem sei an dem Gebäude und an Einrichtungsgegenständen ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.

Das Motiv für die Taten liege darin, dass sich der Angeklagte habe abreagieren wollen, nachdem seine Freundin ihn kurz vorher verlassen hatte. Der Vorsitzende erklärte bei seiner mündlichen Urteilsbegründung, er nehme dem Angeklagten ab, dass er sich an die Taten nicht mehr erinnern könne. Diese seien aber der in der Hauptverhandlung erwiesen worden. So seien Fahrzeugpapiere und -schlüssel eines in Brand gesetzten Fahrzeuges in seiner Wohnung gefunden worden. Er selbst sei von Zeugen an den Tatorten gesehen und bei dem Lebensmittelgroßhandel im Flickerstal auch videografiert worden.

Sachverständiger sieht Ursache in der Kindheit

Gestützt auf das Gutachten des Psychiatrischen Sachverständigen billigte die Kammer dem Angeklagten erheblich verminderte Schuldfähigkeit zu, was den Strafrahmen nach unten verschoben habe. Der Sachverständige hatte dem Angeklagten eine instabile Persönlichkeitsstörung in Folge einer in seiner Kindheit erlittenen schweren Traumatisierung attestiert. Der Angeklagte verfüge nur über eine geringe Frustrationstoleranz und neige zu impulsivem Verhalten. Aufgrund dessen sei im Zusammenwirken mit Alkohol- und Drogenkonsum seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit beeinträchtigt gewesen. Da er für die Allgemeinheit weiterhin gefährlich sei, empfehle er die Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Bei der Strafzumessung hob der Vorsitzende hervor, dass die Bewohner des in Brand gesetzten Wohnhauses zwar keine körperlichen, dafür aber massive psychische Schäden erlitten hätten. Ein älterer Bewohner habe den Alarm nicht gehört und sei nur durch das Klopfen eines Nachbarn wach geworden. Er sei dem Tod sehr nahe gewesen. Ganz gefährlich sei die erhebliche Rauchentwicklung gewesen. Zwei bis drei Atemzüge hätten ausgereicht, um den Tod herbeizuführen. Überdies sei erheblicher Sachschaden entstanden.

Ungünstige Vorstrafen

Ungünstig hätten sich auch seine Vorstrafen ausgewirkt, insbesondere dass der Angeklagte schon im Jahr 2018, unter anderem wegen zweier Brandstiftungen zu einer zweijährigen Jugendstrafe verurteilt worden war, die er vollständig verbüßt hatte. Seinerzeit hatte der Angeklagte aus Frustration über ausgebliebene Beute bei zwei schweren Diebstählen ein Gebäude und einen PKW in Brand gesetzt.

Die Kammer habe für die Brandstiftung an dem Lastwagen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und für die schwere Brandstiftung an dem Wohngebäude eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren für schuldangemessen erachtet. Aus diesen Einzelstrafen habe sie eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren gebildet, so der Vorsitzende. Was seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anbelange, sei die Kammer der Empfehlung des Sachverständigen gefolgt. Der Angeklagte bedürfe einer Heilbehandlung und er sei zuversichtlich, dass eine solche auch gelinge, zumal er sich auch selbst einer Therapie unterziehen wolle, merkte der Vorsitzende an. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig.