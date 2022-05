Ein 21-Jähriger aus Weidenthal hat laut Polizei versucht, sich am frühen Samstagmorgen in Hochspeyer einer Verkehrskontrolle zu entziehen, indem er mit seinem Leichtkraftrad flüchtete. Eine Polizeistreife folgte ihm und konnte ihn nach wenigen Metern in einer Sackgasse stoppen. Dort hatte er sich festgefahren und war zu Boden gestürzt. Eine Rettungswagenbesatzung, die zufällig vor Ort war, wollte seine oberflächlichen Schürfwunden am Bein versorgen, was dieser jedoch ablehnte. Von den Beamten wurde ein deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Atemalkoholtest angeboten. Diesen lehnte der Fahrzeugführer jedoch ab, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet wurden.