Tödlich ist ein Motorradunfall für den 21-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern geendet. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 382. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, befuhr der junge Mann mit seinem Motorrad die L382 aus Schallodenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Schutzplanke und stürzte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die L382 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Ein Gutachter ist eingeschaltet.|