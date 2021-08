In Flammen aufgegangen sind rund 200 Heuballen in der Nacht auf Donnerstag auf einem Feld am nördlichen Ortsrand von Otterbach. Wie die Polizei berichtet, alarmierten Zeugen um 2.30 Uhr die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen standen die Heuballen in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude war allerdings nicht zu befürchten. Da der Brandort von gefährdeten Objekten weit genug entfernt und das Feuer sehr groß war, stellte die Feuerwehr eine Brandwache und ließ das Feuer kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.