Die Ortsgemeinde Weilerbach erhält in diesem Jahr weitere 200.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ für die laufende Entwicklung des Ortskerns. Dies teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium mit. Land und Bund unterstützen die Entwicklung des Fördergebiets seit 2017 und haben seither 1,26 Millionen Euro bereitgestellt. „Die Ortsgemeinde Weilerbach plant, die Fördermittel hauptsächlich für weitere Ordnungsmaßnahmen einzusetzen, die in Zusammenhang mit dem Abbruch des Katholischen Pfarrheims und des Pfarrhauses sowie der Neugestaltung und Aufwertung der Freifläche des Pfarrgartens stehen. Zudem soll ein Teil der Mittel auch für die Umsetzung des Quartiersparkplatzes in der Hauptstraße verwendet werden. Die Maßnahmen stärken den Ortskern und sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie, um den Bereich langfristig voranzubringen und für die Zukunft zu stärken“, erläutert Innenminister Roger Lewentz, wofür das Geld vor Ort konkret genutzt werden soll.