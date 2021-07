(aktualisiert 12:47 Uhr) Leicht verletzt wurden 20 Menschen bei einem Zimmerbrand im Alten- und Pflegeheim Schernau am Freitagnachmittag. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war im Zimmer eines Bewohners ein Feuer ausgebrochen. Der Betroffene war zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Raum. Bedienstete der Einrichtung entdeckten das Feuer und bekämpften den Brand. „Als wir vor Ort eintrafen, war das Feuer schon von Heimmitarbeitern gelöscht worden. Auch die Bewohner waren bereits evakuiert“, teilt Wehrleiter Jürgen Lampert auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die Wehr, die mit 30 Einsatzkräften angerückt war, habe sich um die Belüftung des Gebäudes gekümmert und mit der Wärmebildkamera nach Glutnestern gesucht. Durch die starke Rauchentwicklung wurden laut Polizei 20 Menschen leicht verletzt, darunter fünf Pflegekräfte. Eine Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand Schaden in mindestens fünfstelliger Höhe. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.