Seit 20 Jahren gibt es am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) den Zweig der Hochbegabtenförderung. Damit ist die Schule eine von vier geförderten Schulen in Rheinland-Pfalz – neben den Standorten Mainz, Koblenz und Trier. Was sich am HHG bewährt hat, erklärt Studiendirektorin Sarah Barth.

Sarah Barth ist Leiterin der Hochbegabtenförderung am HHG. Die Nachfrage sei nach wie vor groß – das habe sich über die vergangenen Jahre nicht verändert, sagt Barth.