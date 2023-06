Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Theatergruppe an der Uni hat etwas, was Gruppen an Bildungsstätten jährlicher Fluktuation wegen eher selten kennzeichnet: ein Gesicht. Es gehört Parya Memar und das erlebt gerade sein 20-jähriges Theaterjubiläum als Schauspielerin und Regisseurin. Wie die Geschichte begann.

„Ach, ich erinnere mich noch so gut: ich kam als Doktorandin, sprach mäßig Deutsch, war ziemlich zurückhaltend und hatte Riesenlust, ausgerechnet bei der Uni-Theatergruppe