Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus ist am Montagabend eskaliert. Ein 20-jähriger Mann soll nach Angaben der Polizei seine Lebensgefährtin und einen weiteren Anwohner lautstark angeschrien sowie im Hausflur randaliert haben. Die Beamten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis für das Gebäude. Da der Mann sich weigerte, dieser Anordnung nachzukommen, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Während des Einsatzes beleidigte der 20-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach und leistete Widerstand. Die Beamten blieben unverletzt, der Mann zog sich jedoch Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Auf richterliche Anordnung verbrachte der 20-Jährige die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, darunter Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.