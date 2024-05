Motocrossfahrer Maurice Dorschner hat seine neue Berufung entdeckt. Der 20-Jährige unterstützt jetzt als Trainer den Nachwuchs. Mit ein Grund war die Corona-Pandemie.

Fast 15 Jahre gab es für Maurice Dorschner nichts Schöneres, als mit seinem Geländemotorrad tiefe Sandrillen, weite Sprünge und steile Abfahrten zu bewältigen. Mit bis zu 40 anderen Fahrern hochkonzentriert am Gatter zu stehen, reaktionsschnell ins Rennen zu starten und sich in den folgendem 20 Minuten mit den Mitstreitern zu messen, dafür trainierte der Olsbrücker bis zu zweimal wöchentlich auf der Crossstrecke und ebenso oft im Fitness Studio. Neben der Schule wollte Dorschner auch im Sport immer Bestleistungen erzielen.

Dann kam Corona und somit die Absage aller Rennveranstaltungen. In dieser Zeit entdeckte nicht nur der Pfälzer seine Freude daran, seine Erfahrung an die jüngeren Athleten weiterzugeben, auch der ADAC Pfalz entdeckte das Talent von Dorschner, den Nachwuchs auf der Strecke zu fördern und ermöglichte ihm, die Trainer-C-Lizenz zu erwerben.

Auf Tour mit der MX Academy

Als Jugendtrainer des AMC Frankenthal, für den Maurice Dorschner über zehn Jahre am Startgatter stand, leitet er ehrenamtlich das wöchentliche Jugend- und Nachwuchstraining und organisiert zusammen mit zwei anderen Trainern die jährlichen Sommertrainingcamps auf dem Vereinsgelände. In seinem Amt als Motocross-Beauftragter des ADAC Pfalz hat der jetzt 20-Jährige die Aufgabe, die Nachwuchspiloten der Pfälzer Vereine während der laufenden Saison auf deren Saisonhighlight, den ADAC MX Bundesendlauf, vorzubereiten.

Um Kindern zwischen sechs und 13 Jahren den Motocross-Sport näherzubringen, hat der ADAC vor einigen Jahren die MX Academy ins Leben gerufen. Hier können Kids, unter Anleitung lizenzierter Trainer, unter anderem auch von Dorschner, erste Cross-Luft schnuppern und einen kleinen Einblick in den Motorradsport bekommen. Mit der Academy geht Maurice Dorschner auch auf Tour, zuletzt als Rahmenprogramm beim Marathon in Hannover und demnächst im sächsischen Teutschental im Rahmen eines Motocross Weltmeisterschaftlaufes.

Trainer-Diplom Ende 2023

Ende 2023 bekam der 20-Jährige die einmalige Gelegenheit, während eines einwöchigen Lehrgangs auf dem Olympia-Stützpunkt in Papendal/Niederlande, zusammen mit 13 Trainern aus ganz Europa, das MXGP Academy Trainer-Diplom abzulegen. Ziel ist es, junge Athleten auszusuchen, zu unterstützen und auf ihrem, eventuellen, Weg in den Profisport zu begleiten. Im vergangenen Sommer hat der Olsbrücker, der an der Hochschule Kaiserslautern Bauingenieurwesen studiert, seine Motocross Schule „MD267 – MX School“ eröffnet und bietet neben Einzeltraining auch Wochenendlehrgänge auf den verschiedensten Motocrossstrecken in der Region an.

Am 11. und 12. Mai findet der Lauf um dem Südwest Cup und die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft auf dem Vereinsgelände „an der alten B9“ des AMC Frankenthal statt. Maurice Dorschner wird natürlich vor Ort sein und seine Schützlinge durch das Rennwochenende begleiten. Zuschauer sind willkommen, für Essen und Getränke wird gesorgt.

Nur einmal im Jahr selbst am Start

Die Frage, ob ihm das aktive Renngeschehen denn auch ein wenig fehle, beantwortet Maurice Dorschner mit einem Augenzwinkern: „Aktuell liegt mein ganzer Fokus auf meiner beruflichen Zukunft und im sportlichen Bereich in der Nachwuchsförderung“, sagt der 20-Jährige. „Einmal im Jahr stehe ich auch selbst am Startgatter, beim traditionsreichen Rennen auf der ehemaligen WM-Rennstrecke in Reil an der Mosel. Danach habe ich zwei Tage Muskelkater und konzentriere mich lieber wieder auf die Jugend.“