Ein 20-Jähriger war am Freitagabend in der Schoenstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt, und er informierte die Polizei. Als Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der 20-Jährige verschwunden.

Die Beamten fanden Blutspuren, teilte die Polizei am Montag mit. In der Mühlstraße trafen Beamte den 20-Jährigen, der an den Händen blutete. Eine medizinische Behandlung der Schnittverletzungen lehnte der Leichtverletzte ab. Stattdessen verhielt er sich verbal aggressiv und pöbelnd. Der 20-Jährige nannte einen Tatverdächtigen, mit dem er eine Auseinandersetzung gehabt haben wollte. Konkrete Angaben machte der Mann allerdings nicht.

Stattdessen wurden in der Mühlstraße mehrere beschädigte Fahrzeuge bemerkt, einige waren blutverschmiert. Laut Zeugen hatte der 20-Jährige die Autos demoliert. In diesem Zusammenhang soll er auch eine Frau verbal bedroht haben. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem ist am Freitag zwischen 21 und 22 Uhr Verdächtiges im Bereich des sogenannten Kottenturms oder in der Mühlstraße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2050 entgegen.