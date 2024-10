Vor rund einem Monat, am 5. September, wurde eine 20-Jährige tot in ihrer Wohnung in der Pariser Straße aufgefunden. Am Abend des Folgetages wurde in Hessen ein 20-jähriger Tatverdächtiger vorübergehend festgenommen, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Fluchtgefahr bestand. Die weiteren Ermittlungsergebnisse haben den Verdacht gegen ihn jedoch nun erhärtet, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring bestätigt, so dass der Haftbefehl gegen den jungen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Lauterer Amtsgericht in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und hat laut Staatsanwaltschaft von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der Tatverdächtige und das Opfer kannten sich, bestätigt Gehring; weitere Angaben will er jedoch derzeit nicht machen, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien.