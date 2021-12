Wenn an der 190 Jahre alten Stadtplatane abgesperrt ist, sorgt das regelmäßig für Aufregung. Immer wieder gibt es Befürchtungen, der Baumriese könnte dem Ausbau der neuen Stadtmitte geopfert werden.

In der vergangenen Woche aber stand lediglich ein Pflegeschnitt zur Aufrechterhaltung der Vitalität des Baumes an. Veranlasst hatte ihn das Referat Umweltschutz – „ein normaler, wiederkehrender Vorgang“, wie Nadin Robarge, Sprecherin der Stadtverwaltung, betonte. Auf Nachfrage erklärte Robarge, dass mittlerweile auch das Ergebnis der Wurzelrecherche vorliege. Damit war ein Baumgutachter beauftragt worden, um Hinweise zu Lage und Verlauf der Wurzeln zu erhalten für die geplanten Bauarbeiten im Umfeld. Im Rahmen der Neugestaltung des Areals rund um das Fackelrondell soll die Fläche um das Naturdenkmal nivelliert und begrünt werden. „Die Stadtplatane und die Wurzeln der Stadtplatane kollidieren nur in geringem Umfang mit der vorgesehenen Baumaßnahme. Das Gutachten hat zusammengefasst ergeben, dass eine Starkwurzel, die Richtung Fackelbrunnen verläuft, besonders geschützt werden muss“, heißt es aus dem Rathaus. Hierzu sei eine Wurzelbrücke planerisch integriert worden.

Klare Vorgaben für Bauarbeiten

Die sonstigen Hinweise aus dem Gutachten betreffen laut Robarge vor allem bautechnische Vorgaben. So dürfe zum Beispiel der Boden über der Wurzel nur per Hand oder mit Saugbaggern entfernt werden. Zudem sei eine baufachtechnische Begleitung bei Arbeiten im Umfeld der Platanenwurzeln erforderlich.