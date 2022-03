Aufträge im Gesamtwert von rund 190.000 Euro für die Schulturnhallen hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. Für 93.728 Euro erhielt eine Firma aus Krickenbach den Auftrag, die Heizungsanlage in der Schulsporthalle Miesau, die in die Jahre gekommen ist, zu erneuern. Gleich drei Aufträge für Architektenleistungen wurden für die brandschutztechnische Sanierung der Schulturnhalle Bruchmühlbach erteilt. Für die Planungsleistungen „Brandschutz“ kostet dies 22.318 Euro, für die „Objektplanung“ 54.376 Euro und für die „technische Gebäudeausrüstung“ 18.487 Euro. Alle drei Aufträge gingen an ein Planungsbüro in Pirmasens.