Der Leser staunte nicht schlecht. In einer Apotheke in Kaiserslautern ergatterte er zwei Schutzmasken, die ihn vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen sollen. Was er dabei feststellte und ihn veranlasste, das Lesertelefon anzurufen.

Der Leser aus Kaiserslautern machte die Lockerungen zum Thema, die Bund und Länder in der Corona-Krise für den Zeitraum ab kommenden Montag beschlossen haben. Er erinnerte daran, dass nunmehr auch