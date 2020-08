Die Anzahl an Corona-Fällen steigt beträchtlich. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hat es 19 weitere Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Stadt und Landkreis Kaiserslautern gegeben. Das teilte das Gesundheitsamt Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, mit. Elf Personen aus der Stadt Kaiserslautern und acht Personen aus dem Landkreis wurden positiv auf das Virus getestet. Aktuell sind damit 39 Personen in Stadt und Kreis an dem Coronavirus erkrankt. Im Corona-Testzentrum Schwedelbach wurden am Dienstag und Mittwoch 110 Proben genommen, davon 29 von Reiserückkehrern.