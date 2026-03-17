Ein junger Mann ist am Montagabend in Kaiserslautern von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige war mit seiner jüngeren Schwester in der Kohlenhofstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs, als ein Auto neben den beiden anhielt.

Der 19-Jährige habe kurz mit dem Fahrer gesprochen, den er kannte. Dann sei der Beifahrer ausgestiegen und habe ein Messer in der Hand gehalten. Der 19-Jährige sei davon gerannt, doch der Unbekannte habe ihn bis in die Kantstraße verfolgt. Währenddessen habe der Fahrer der Schwester gedroht, er werde ihren Bruder schlagen.

So wird der Täter beschrieben

Der Beifahrer soll dunkelbraune Haare haben und weiße Schuhe, ein weißes T-Shirt, eine dunkelbraune Jacke sowie eine hellblaue Jeans getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verfolger geben können. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36914199 entgegen.