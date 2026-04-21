Ein E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag in Kaiserslautern bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei berichtet, kollidierte der 19-Jährige im Bereich „An der Kalause“ mit einem Auto, nachdem er dem Fahrzeug die Vorfahrt genommen hatte.

Der junge Mann fuhr mit seinem E-Scooter von der Schoenstraße in Richtung Forellenstraße, der Autofahrer kam von den Parkflächen an der Gartenschau und war in Richtung der Einmündung „An der Kalause“ unterwegs. In diesem Bereich gilt die Regelung „rechts vor links“. Der Zusammenstoß brachte am E-Scooter eine verbogene Lenkerstange und am Auto eine beschädigte Frontstoßstange mit sich. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Da Hinweise vorliegen, dass der E-Scooter schneller fährt, als erlaubt ist, wurde er sichergestellt. Eine technische Untersuchung soll klären, ob das Fahrzeug regelkonform war.