1,3 Millionen Euro stellt Rheinland-Pfalz zusätzlich zur Verfügung, um die Forschung der rheinland-pfälzischen Hochschulen zur Corona-Pandemie unter Anwendung der Künstlichen Intelligenz zu unterstützen. Unter anderem erhält die Hochschule Kaiserslautern rund 185.000 Euro.

An der Hochschule Kaiserslautern wird beispielsweise zum Einfluss von Formylpeptidrezeptoren auf Coronavirusinfektionen geforscht, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Demnach verursachen Infektionen mit SARS-CoV-2 beim Menschen Erkrankungen mit ganz unterschiedlichen Verläufen. Im Projekt widmet man sich dem Einfluss eines Peptidfragments auf eine wichtige Gruppe von Immunrezeptoren. Durch den KI-Einsatz soll auf der Grundlage von Messdaten zu spezifischen molekularen Interaktionen ein schnelleres Verständnis größerer infektionsbiologischer Zusammenhänge ermöglicht werden, um so einen Beitrag zur Abschätzung von individuellen Risiken und wahrscheinlichen Erkrankungsverläufen bei SARS-CoV-2 leisten zu können.

„Mit der Förderung von Forschungsprojekten an unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften möchte ich insbesondere anwendungsnahe Forschung fördern“, sagt Wissenschaftsminister Konrad Wolf. Die Förderung solle zudem die Hochschulen dabei unterstützen, ihre Forschungsprofile in zukunftsweisenden Forschungsfeldern weiter zu schärfen. Das Ministerium habe mit der Förderung auch den wissenschaftlichen Nachwuchs, bereits beginnend mit der Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten bis hin zur Qualifizierung im Rahmen kooperativer Promotionen im Blick.

Die Förderung fügt sich in die KI-Agenda der Landesregierung ein und trage zur Stärkung des KI-Forschungsstandorts Rheinland-Pfalz und zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und von dringend benötigten KI-Fachkräften bei. Das Fördervolumen bis 2022 beträgt insgesamt 1,3 Millionen Euro.