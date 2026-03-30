Ab Mitte Mai ist Stadtradeln angesagt. Die Aktion lädt dazu ein, aufs Auto zu verzichten und stattdessen in die Pedale zu treten. Wer mitmachen will, kann sich nun anmelden.

Bereits zum 18. Mal läuft in Kaiserslautern die Aktion Stadtradeln. Startschuss ist am Mittwoch, 20. Mai, um 17.30 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Auf vier geführten Touren kann an diesem Tag geradelt werden. Drei Wochen lang treten Bürger dann für den Klimaschutz und die Förderung des Radverkehrs kräftig in die Pedale. Zum Ende des Aktionszeitraums am Dienstag, 9. Juni, wird die Stadt den Staffelstab an den Landkreis Kaiserslautern übergeben, in dem die Aktion dann am Folgetag beginnt.

„Radfahren ist gerade in der Stadt oft die schnellste Art, sein Ziel zu erreichen“, betont Schirmherr und Beigeordneter Manuel Steinbrenner und lädt zum Mitmachen ein: „Egal ob in der Freizeit, auf dem Arbeitsweg oder für alltägliche Erledigungen – schwingen Sie sich aufs Rad und treten Sie kräftig in die Pedale!“ Die Aktion solle den Fokus auf die Bedeutung des Radverkehrs in Städten richten. „Daher wünsche ich mir – insbesondere zum 750. Stadtjubiläum – eine rege Teilnahme“, so Steinbrenner. Besondere Jubiläumsaktionen habe man zum diesjährigen Stadtradeln im Programm, wie die Radtour „Auf den Spuren Rudolfs von Habsburg“ oder das Fahrradkino auf dem Pfaff-Gelände.

Mängel auf den Wegen können gemeldet werden

Ziel des Stadtradelns ist es, wann immer möglich, auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad zu nutzen. Dazu kann ein Team mit der Familie, Freunden oder Kollegen gebildet werden. Natürlich können sich die Radelnden auch einem bereits bestehenden Team anschließen. Die Stadtradeln-App hilft dabei, die gefahrenen Strecken und Kilometer einfach zu ermitteln und bietet dieses Jahr auch wieder die Möglichkeit, über die Mängelmeldeplattform „RADar!“ direkt Rückmeldung zum Radwegenetz zu geben.

Während des Aktionszeitraums gibt es wieder viele kostenlose Fahrradtouren, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Radfahrverein Mehlingen sowie die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen / Evangelische Allianz Kaiserslautern anbieten werden. Rund ums Radfahren finden darüber hinaus vor und während des Stadtradelns weitere Aktionen statt, die im Stadtradeln-Flyer und auf der Stadtradeln-Website einsehbar sind.

Einer besonderen Herausforderung stellen sich die Stadtradeln-Stars, die während des gesamten Aktionszeitraums komplett auf das Auto verzichten – also weder selbst in einem Wagen fahren noch sich in einem Auto mitnehmen lassen. Für die aktuelle Aktion werden noch Bürger gesucht, die diese Herausforderung annehmen möchten.

Anmeldung

Wer Interesse hat, kann sich bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern melden, per E-Mail an stadtradeln@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 3652526. Anmeldung ab sofort auch im Netz unter www.stadtradeln.de/kaiserslautern.