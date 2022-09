Ein Autofahrer kollidierte in der Nacht auf Samstag im Vorbeifahren mit einem in der Junkersstraße abgestellten Pkw und mit einem Lastwagen. Ein Zeuge beobachtete um 3.30 Uhr den Unfall und forderte den Verursacher durch Handzeichen zum Anhalten auf, berichtet die Polizei. Der Fahrer beschleunigte jedoch und fuhr auf den Mann zu. Dieser konnte noch zur Seite springen. Der Wagen traf ihn jedoch am Arm und verletzte ihn leicht. Die Polizei fand das Unfallauto später an der Einmündung der L393 auf die B48. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Aufgrund der starken Beschädigungen des Wagens ging die Polizei davon aus, dass der Fahrer bei dem Unfall verletzt worden war. Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel waren auch eine Drohne und ein Spürhund im Einsatz. Schließlich trafen die Beamten den 18-jährigen Fahrzeughalter zu Hause an. Er war leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. An seinem Auto entstand Totalschaden. Auf den 18-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu.