Eine Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat einen 18-jährigen Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der junge Mann stand nach einer brutalen Hammer-Attacke im Volkspark im Dezember vor Gericht. Ein Mittäter erhielt eine Bewährungsstrafe.

Die sich über mehrere Sitzungstage erstreckende Hauptverhandlung am Landgericht hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, weil die Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch minderjährig waren. Am Dienstag wurde das Urteil gesprochen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der damals 17-jährige Angeklagte am 8. Dezember vergangenen Jahres im Volkspark in Kaiserslautern einen 16-jährigen Jugendlichen mit mehreren Hammerschlägen gegen die Schläfe traktiert. Als das Opfer am Boden lag, habe er ihm noch mehrmals an den Kopf getreten. Durch die Schläge und Tritte habe der Jugendliche erhebliche Verletzungen davongetragen. Einige Schädelbrüche seien lebensbedrohlich gewesen.

Das Opfer zum Tatort gelockt

Das Tatgeschehen habe der Angeklagte mit seinem Handy sogar noch festgehalten. Das Motiv habe in Streitigkeiten zwischen beiden gelegen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten sogar des versuchten Mordes bezichtigt. Er habe den Tod des 16-Jährigen, der in dem Verfahren als Nebenkläger auftritt, durch sein Handeln mindestens billigend in Kauf genommen. Die Hammerschläge seien für den Nebenkläger überraschend von hinten erfolgt. Deshalb sei das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben. In der Beweisaufnahme konnte sich das Gericht indes nicht davon überzeugen, dass ein bedingter Tötungsvorsatz vorgelegen hat.

Zwei Mittäter

Einen weiteren 18-Jährigen verurteilte die Kammer wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von einem Jahr. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Mann soll den Hammer mit in den Volkspark gebracht haben.

Ebenfalls mit angeklagt war eine 15-jährige Jugendliche. Sie soll den Nebenkläger zum Tatort gelockt haben. Auch die 15-Jährige wurde wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung verurteilt. Sie erhielt eine Arbeitsauflage. Zudem wurde ihr für die Dauer eines Jahres ein Kontaktverbot zu den beiden Mitangeklagten auferlegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.