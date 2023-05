Wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Ein Zeuge rief am Dienstag gegen 22 Uhr die Polizei, da er in der Eisenbahnstraße eine Gruppe beobachtet hatte, die vor zwei Männern davonlief. Einer der Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und traf den 18-Jährigen und seinen Begleiter in der Fackelstraße an. Bei der Durchsuchung wurden laut Polizei keine Waffen gefunden. Die Beamten suchten auch den Weg ab und fanden in einem Blumenkübel in der Luxstraße eine Luftdruckpistole. Der Begleiter des 18-Jährigen gab zu, dass die Waffe seinem Kompagnon gehöre und dieser auch die Gruppe bedroht habe. Die Luftdruckpistole wurde sichergestellt.