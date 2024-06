Zwei Frauen haben am Mittwoch in Hochspeyer die Polizei auf Trab gehalten. Zunächst meldete sich gegen 22.30 Uhr ein Mann aus der Trippstadter Straße und gab an, zwei aggressive Frauen hätten versucht, ihn zu schlagen. Allerdings konnte der 36-Jährige die Angriffe abwehren. Als die Polizei vor Ort ankam, waren die Frauen verschwunden. Gegen 23.30 Uhr wurden den Beamten erneut zwei Frauen gemeldet, die herumschreien und mehrere Personen beleidigt und angegriffen hätten. Beim Eintreffen des Streifenwagens versuchte eine der Frauen zu fliehen. Jedoch ohne Erfolg. Die Beamten holten die 18-Jährige ein. Hierbei schlug die junge Frau einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht. Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie und ihre 20-jährige Komplizin müssen sich wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie dem Angriff auf Polizeibeamte rechtfertigen.