Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstagmittag eine 18-jährige Fahrerin eines Toyotas verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau hinter einem Mercedes auf der Hauptstraße in Katzweiler in Richtung Otterbach unterwegs, als dieser verkehrsbedingt anhalten musste. Die 18-Jährige bemerkte das zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hierbei zog sich die Frau eine Verletzung am Knie zu. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt mehr als 3000 Euro geschätzt wird.