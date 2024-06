Die Maikerwe 2024 ist seit dem späten Montagabend Geschichte, und trotz einiger Widrigkeiten bilanziert der Schaustellerverband ein „normales“, vor allem friedliches Volksfest. Heiß diskutiert worden war im Voraus ein in der Satzung verankertes Kiff-Verbot – das der Stadtrat aber ablehnte. Stattdessen kündigte die Verwaltung bei Verstößen saftige Bußgelder an. Jetzt liegt das Fazit der Behörden vor. Wie viele Cannabis-Vergehen ahndeten Polizei und Ordnungsamt? Und wie lief es sonst so?

