Landesmittel in vorläufiger Höhe von 172.000 Euro hat Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) der Stadt Kaiserslautern für den Ausbau von Gigabitanschlüssen von Privatadressen zugesagt. Im Zuge des Projektes sollen Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde entstehen.

Dass die Landesmittel zwar fließen, die Stadt aber wegen des nicht genehmigten Haushalts und des Stadtratsbeschlusses, dagegen Widerspruch einzulegen, „die Maßnahme wohl derzeit nicht umsetzen kann“, sagte er auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Rande eines Besuchs bei KL.digital am Dienstagnachmittag.

Zur Haltung des Innenministeriums, das die Aufsichtsbehörde ADD zur strengeren Prüfung aufgefordert hatte, wollte sich der Minister nicht äußern, da es nicht sein Ressort ist. Er verwies jedoch auf die Unterstützung des Landes und betonte, dass „alles, was bisher in Kaiserslautern an Digitalisierung passiert ist, ohne die Förderung von Land und Bund gar nicht stattgefunden hätte“. Die Rolle der Stadt, die auch als Pionier für andere Kommunen fungiert, stellte er heraus mit den Worten: „Kaiserslautern ist das digitale Zentrum des Landes.“

In einer Pressemitteilung zu dem Förderbescheid ließ Schweitzer vorab verlauten: „Das Glasfaser-Projekt in Kaiserslautern ist ein weiteres und sehr wichtiges Projekt zur Erreichung des Gigabit-Ziels in Rheinland-Pfalz. Die Stadt Kaiserslautern ist die zweite Stadt neben Zweibrücken, die schon jetzt in die Förderung eingestiegen ist und ihr Vorhaben zur Herstellung der Gigabit-Bandbreiten ansteuert.“

Die Maßnahme umfasst die Anbindung von unterversorgten Privathaushalten in der kreisfreien Stadt mit Glasfaserkabel bis zur Gebäudeinnenwand (FTTB – „Fibre to the Building“). Nach Ende der Maßnahme sollen voraussichtlich 67 Haushalte mit Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde versorgt werden. Der konkrete Projektumfang nebst damit einhergehenden Tiefbauleistungen, neu zu schaffenden Glasfaserkabelkilometern und neu zu verlegenden Leerrohrinfrastrukturen werden im Rahmen des Zuwendungsbescheids des Landes in abschließender Höhe festgesetzt. „Rund 400.000 Euro umfasst das Gesamtprojekt“, sagte Schweitzer aus der groben Erinnerung heraus am Dienstag. 50 Prozent trage der Bund, 40 Prozent das Land und zehn Prozent habe die Stadt zu finanzieren.

Insgesamt verfügten nach dem Statusbericht des vergangenen Jahres im Juni 2021 94,7 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz über einen Internetanschluss mit einer Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde, heißt es in der Landesmitteilung. 57 Prozent der Haushalte konnten schon mit Gigabitgeschwindigkeit im Internet surfen.