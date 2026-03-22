Weil ein Mann betrunken Auto gefahren ist, kam es am Samstagabend, 21. März, zu mehreren gefährlichen Situationen in Kaiserslautern. Der 37-Jährige geriet zunächst in den Gegenverkehr, sodass ein anderer Verkehrsteilnehmer ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend fuhr der Mann laut Polizei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr ein. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und beschädigte diese. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,74 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig entzogen.