Von einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten berichtet die Polizei in Kaiserslautern. Demnach sollen am Montagabend in der Schoenstraße zwei junge Männer einen 17-Jährigen angegriffen haben.

Als eine Streife vor Ort eintraf, flüchteten mehrere Personen beim Anblick des Polizeifahrzeugs in Richtung Kotten, heißt es im Polizeibericht. Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis gab an, dass er mit zwei weiteren Jugendlichen zusammensaß, als zwei junge Männer vorbeikamen und ihn attackierten. Die beiden mutmaßlichen Täter, 17 und 18 Jahre alt, konnten ausfindig gemacht werden. Gegen sie wird laut Polizei nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Alkohol war bei der Attacke im Spiel

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei noch unklar, fest stehe aber, dass reichlich Alkohol im Spiel war. Bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Alkoholpegel von 1,83 Promille gemessen, beim 17-jährigen Opfer 1,82 Promille. Der ältere der beiden Tatverdächtigen handelte sich zudem eine Strafanzeige wegen Beleidigung ein, weil er die Beamten lautstark mit nicht druckreifen Begriffen beschimpfte und ihnen den Mittelfinger zeigte.