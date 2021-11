Weil er Beamte der Polizei, die am Mittwochabend eine Personenkontrolle in der Schloßstraße in Landstuhl durchführten, beleidigte, muss ein 17-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung rechnen. Der Mann habe sich sehr aggressiv verhalten und die eingesetzten Polizisten beleidigt. Im Übrigen sei der Kontrollierte der Polizei nicht ganz unbekannt, schreibt die Polizei.