Mehrere Strafanzeigen handelte sich ein 17-Jähriger aus Kaiserslautern am Freitagabend auf der Maikerwe ein. Wie die Polizei berichtet, sollte eine sichtlich betrunkene 15-Jährige einem Sorgeberechtigten überstellt werden, was dem jungen Mann offenbar nicht gefiel. Laut Bericht versuchte er, Polizisten sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu schlagen und mit Kopfstößen zu attackieren. Der Jugendliche wurde zu Boden gebracht, gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Bei der Blutprobe versuchte er, die Beamten anzuspucken und zu treten, weshalb er erneut fixiert werden musste. Zudem wurde der Arzt beleidigt. Als der Jugendliche letztlich seiner Mutter überstellt werden sollte, trat er einen Beamten unvermittelt gegen das Knie, heißt es weiter im Polizeibericht. Beim Verlassen der Dienststelle mit seiner Mutter beschädigte er einen Schaufensterkasten sowie ein Auto. Da die Mutter offensichtlich nicht in der Lage war, ihren Sohn zu bändigen, wurde er in Gewahrsam genommen, wobei er erneut Beamte angriff. Laut Polizei wurden fünf Beamte leicht verletzt, einer musste den Dienst beenden.