Nachdem sie ihren Freund mit einem Küchenmesser bedroht hatte, verletzte sich eine 17-Jährige nach einem Gerangel leicht. Wie die Polizei berichtet, geriet das Paar im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Streit. Die junge Frau hatte ihren Freund zunächst körperlich attackiert. Als sich der Mann in Sicherheit bringen wollte, bedrohte ihn die 17-Jährige mit einem Küchenmesser. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nahm die Frau ihren Freund dabei in den Schwitzkasten. Er konnte sich aus dem Griff befreien, wobei beide stürzten. Dabei verletzte sich die mutmaßliche Angreiferin leicht. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und rief die Polizei. Weil die 17-Jährige alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie blickt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung entgegen.