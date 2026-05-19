Nach einer Betrugsserie in Kaiserslautern im März hat die Polizei in Hessen den falschen Bankmitarbeiter festgenommen. Mehr als 17.000 Euro sollen erbeutet worden sein – ursprünglich lag die Schätzung bei 6000 Euro. Dem 44-jährigen Mann wird zur Last gelegt, als Teil einer kriminellen Bande durch Vortäuschen unwahrer Tatsachen in mindestens zehn Fällen an das Geld gelangt zu sein. Wie im März mitgeteilt worden war, gaben sich die Täter am Telefon als Bankmitarbeiter aus und behaupteten, auf dem Konto der Angerufenen seien verdächtige Aktivitäten festgestellt worden. Eine Kontosperrung sei notwendig, die EC-Karte müsse eingezogen werden, ein angeblicher Mitarbeiter hole sie ab. In mehreren Fällen übergaben die Opfer ihre Bankkarten und nannten die zugehörige Pin. Dadurch konnten die Täter anschließend auf die Konten zugreifen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren die Polizeipräsidien Westpfalz und Südosthessen über diesen Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei. Gegen den Verdächtigen, der am Dienstag in Offenbach am Main festgenommen wurde, wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und ins Gefängnis gebracht.