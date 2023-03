Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lernen mit Spaß: Wie schon 2020, so organisiert das Bildungsbüro der Stadt in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung der Technischen Universität (ZfL) auch in diesem Jahr die Sommerschule für Kinder und Jugendliche, die Unterrichtsstoff nacharbeiten möchten. Am Mittwoch lud Initiatorin Sabine Michels vom Bildungsbüro dazu ein, Einblicke in das tägliche Schul- und Spaß-Programm an der Berufsbildenden Schule II zu nehmen.

Sponsoren und Unterstützer hatten sich auf die Einladung hin versammelt, darunter ZfL-Geschäftsführerin Claudia Gomez-Tutor, Hans-Günther Clev, Geschäftsführer